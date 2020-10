Il Club Brugge espugna il campo dello Zenit.

Lo Zenit perde in casa col Club Brugge, i belgi volano in testa al Gruppo F. Un brutto risultato per la Lazio di Inzaghi. Ospiti avanti al 63′ con Dennis, poi i russi si rimettono in gara con autogol del portiere Horvath. All’ultimo minuto di recupero il gol di De Ketelaere che fa vincere il Club Brugge.