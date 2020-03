Champions League, che caos! Dieci club inglesi vogliono l’esclusione del City

Le squadre più blasonate del campionato inglese non vogliono che il Manchester City partecipi alla prossima Champions League

Nonostante il campionato inglese sia fermo a causa dell’emeregenza Coronavirus, le polemiche relative all’esclusione del Manchester City dalla prossima Champions League, non accennano a placarsi. Come pubblica il Daily Mail, infatti, le squadre inglesi più importanti per storia e trofei, hanno scritto al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), per chiedergli di non ammettere i «citizens» alla prossima edizione del torneo della Uefa.

Alla base di questa decisione, c’è lo slittamento dell’esame del ricorso del Manchester City, da parte dell’organismo di Losanna, a causa della situazione di emergenza legata al Covid-19 che ha avuti ripercussioni sull’intero pianeta.