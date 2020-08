Champions, City eliminato. Su David Silva c’è l’amico Xavi…

Eliminato il Manchester City, la telenovela David Silva dovrebbe ora chiudersi a breve.

Il Manchester City viene eliminato dal Lione ai quarti di finale di Champions League e ora David Silva, entrato in campo per gli ultimi 15 minuti, dovrà decidere il futuro. Secondo quanto riportato dal Portogallo e nello specifico dall’edizione portoghese di A Bola il club qatariota dell’Al Sadd, allenato dall’ex Barcellona Xavi, avrebbe nettamente superato l’offerta fatta recapitare al numero 21 dalla Lazio. La decisione spetterebbe ora al giocatore, che pure aveva dichiarato di voler rimanere in Europa nel calcio che conta.