Cessioni Lazio, Muriqi tra Maiorca e Galatasaray: la situazione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti devono piazzare Muriqi che piace al Maiorca e al Galatasaray

La Lazio non lavora solo al mercato in entrata, ma anche alle cessioni. Vedat Muriqi è uno dei nomi sulla lista dei partenti e gli acquirenti non mancano su tutti, come riportato da Il Tempo, Maiorca e Galatasaray. Gli spagnoli farebbero carte false per riportare il kosovaro in squadra, ma Lotito continua a chiedere i 12 milioni del riscatto mentre i maiorchini non sono arrivati neppure a 10.

Il Galatasaray, invece, viene da una stagione fallimentare ed è intenzionato a investire parecchio per risalire la china. Muriqi ritornerebbe volentieri in Turchia dove, con la maglia del Fenerbahce ha vissuto la sua miglior stagione. Il club di Istanbul è interessato, ma va sempre convinta la Lazio che non vuole deprezzare l’attaccante.