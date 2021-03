Cessione Inter: Fortress vicino all’accordo con Suning, si chiude a marzo?

Secondo il Corriere della Sera potrebbe essere Fortress a venire in soccorso all’Inter: 250 milioni sul piatto, accordo con Suning vicino

Secondo il Corriere della Sera ci sarebbero importanti novità sul futuro societario dell’Inter, riguardanti un possibile ingresso del fondo americano Fortress. Questo quanto riporta il quotidiano:

«Il momento in campo è esaltante e pure fuori iniziano a intravedersi spiragli di sole. La trattativa tra il fondo americano Fortress e Suning va avanti bene e potrebbe chiudersi entro marzo. L’idea è un finanziamento da 250 milioni in due tranche, il progetto permetterebbe alla famiglia Zhang di restare in carica e scollinare così il momento più duro. E magari a fine stagione festeggiare lo scudetto»