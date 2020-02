Cesar: «Campionato inaspettato, bello vedere Lazio e Inter così in alto»

Cesar, le parole del doppio ex in vista della sfida di domani tra Lazio e Inter in programma all’Olimpico

Una sfida carica di significati quella di domani tra Lazio e Inter. Proprio in merito al match dell’Olimpico il doppio ex Cesar è intervenuto ai microfoni di Italpress.

«Non succedeva da tanto tempo di trovarle così in alto in classifica a questo punto della stagione. È davvero molto bello ed entusiasmante. È una partita attesa da entrambe le parti. Sono impressionato dal salto di qualità della Lazio in questa stagione, mentre la crescita dell’Inter non è inaspettata di per sé. Certamente non ci si aspettava subito questo grande rendimento. Sicuramente l’Inter punta a stare in alto, dati gli acquisti fatti per vincere in breve tempo, Avere Conte in panchina contribuisce particolarmente. Lazio e Inter sono due belle squadre che stanno vivendo momenti paralleli. Certo, i nerazzurri hanno mostrato un po’ di discontinuità nell’ultimo periodo, ma può succedere. La Lazio, invece, è in un momento straordinario: basta pensare che ha battuto anche la Juve. Insomma è un campionato inaspettato».