Cericola: «Inzaghi ama la Lazio, chiederà un difensore centrale»

Paolo Cericola è intervenuto ai microfoni di RadioRadio

Nel pomeriggio di RadioRadio c’è stato tempo anche di analizzare il momento Lazio e si è fatto un cenno alla situazione contrattuale di Simone Inzaghi, e in particolare del prossimo calciomercato. Paolo Cericola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«Inzaghi ama la Lazio, il telefono è squillato più volte dall’estero ma Simone ha la Lazio come priorità, è laziale, ha una moglie e i figli laziali. Lui però è uno che vuole vincere, non si è mai accontentato di partecipare. In questo senso Simone ha già chiesto un difensore centrale, specialmente dopo il passaggio del turno in Champions League. E qualora Lulic non dovesse rientrare ad inizio anno, anche in quel ruolo qualcosa potrebbe accadere sul mercato».