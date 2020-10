Cerci, triennale con l’Arezzo. Miracoli con Immobile, fallimento col Cholo

Alessio Cerci riparte dall’Arezzo. L’ex Toro fu compagno di Immobile.

Nuova vita calcistica per Alessio Cerci. Ex compagno di Immobile nel Torino dei miracoli, il calciatore fu accostato più volte alla Lazio e in procinto di vestire la maglia della prima squadra della Capitale. Promessa delle giovanili della Roma, dopo un exploit in granata e buone gare col Milan, ha fallito a Madrid con l’Atletico del Cholo Simeone, che non lo ha mai considerato all’altezza del progetto tecnico dei Colchoneros. Dopo la parentesi a Salerno il 33enne riparte dall’Arezzo, club toscano con cui ha sottoscritto un contratto triennale. La Serie C per ripartire e magari tentare una clamorosa impresa, la promozione nella serie cadetta.