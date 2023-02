Conference League, Cluj-Lazio: il programma della vigilia. La società capitolina comunica il programma della giornata di domani della squadra biancoceleste

Con un comunicato la Lazio rende noto il programma che affronterà domani la squadra di Sarri in vista della sfida contro il Cluj di giovedì:

COMUNICATO– «Domani, mercoledì 22 febbraio, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 11:00 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. In serata, i biancocelesti scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco alle ore 17:50 italiane (ore 18:50 locali). Successivamente, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle 18:00 italiane (ore 19:00 locali) dallo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca per presentare la gara CFR Cluj-Lazio. Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM»