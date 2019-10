Celtic-Lazio, in terra scozzese l’incontro tra due ex Liverpool – FOTO

Al termine di Celtic-Lazio, Lucas Leiva ha avuto l’occasione di incontrare Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool

Ieri al Celtic Park, la Lazio ha subito una brutta sconfitta, che ha lasciato del rammarico nei giocatori e nei tifosi biancocelesti. In vantaggio 0-1, la squadra di Inzaghi si è fatta rimontare con due gol, siglati da Christie e Jullien. Al termine del match, Lucas Leiva ha avuto l’occasione di incontrare Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool oltre che del Celtic. I due, dopo aver scambiato qualche parola, si sono messi in posa per una foto, prontamente pubblicata sui profili social del club.