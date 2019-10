Celtic-Lazio, l’analisi di Adani, Giannichedda e Trevisani nel post-partita

Al termine di Cluj-Lazio, Adani, Giannichetta e Trevisani hanno commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport

Celtic-Lazio / La Lazio è stata sconfitta questa sera dal Celtic, che è riuscito a rimontare al momentaneo svantaggio. A qualche minuto dal triplice fischio dell’arbitro, gli opinionisti Sky hanno analizzato la disfatta. Innanzitutto Adani: «Sconfitta immeritata, la Lazio ha fatto tutto da sola. Se togli la partita contro la Sampdoria e gran parte del derby, questa è stata la migliore prestazione». Sulla stessa lunghezza d’onda Giuliano Giannichedda: «E’ stata una beffa, i biancocelesti hanno fatto una grande partita. Peccato per le azioni mancate, quando fallisci tante occasioni poi prendi gol». Infine, Trevisani: «La Lazio sarebbe uscita insoddisfatta, pareggiandola. Fastidioso commentare Tra Cluj e stasera, un po’ di responsabilità di Strakosha c’è. Due sconfitte molto diverse, col Cluj se l’è meritata, oggi no, il portiere è stato il migliore in campo».