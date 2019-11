Celtic, entusiasmo alle stelle: poster ai tifosi per celebrare la vittoria dell’Olimpico

Celtic, è ancora limpida la vittoria della compagine di Lennon all’Olimpico. Per la prima volta un club scozzese ha vinto in Italia

Non è di certo passata in sordina la vittoria del Celtic nel match di giovedì scorso contro la Lazio all’Olimpico. Al triplice fischio infatti la gioia dei tifosi scozzesi è esplosa in Italia così come in terra scozzese.

Nonostante sia passata quasi una settimana l’entusiasmo è ancora al massimo tanto che, come si legge sul profilo ufficiale del club,«Per segnare la prima vittoria del Celtic sul territorio italiano questa settimana regaleremo un poster che celebra il nostro successo all’Olimpico».