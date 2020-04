Brescia, il patron Cellino sembra aver sconfitto il virus: entrambi i tamponi sono infatti risultati negativi

Buone notizie per il patron del Brescia Massimo Cellino. Il presidente del club lombardo infatti, tramite il test ematologico, era risultato positivo al Covid. Come riporta ilgiorno.it Cellino però avrebbe eseguito altri due test entrambi risultati negativi.

Il presidente delle rondinelle è ora in quarantena nella sua casa in Sardegna dove si era recato per le vacanze pasquali.