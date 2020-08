CdS – Inserimento della Fiorentina per Muriqi, e Lotito chiama Barone…

Muriqi, inserimento viola e Lotito chiama Barone.

Due giorni fa il presidente del Fenerbahce che ha alzato la richiesta per Vedat Muriqi a 20 milioni di euro, e la Lazio avrebbe inviato un emissario a Istanbul per chiudere cercando di abbassare leggermente le pretese dei turchi. Secondo il Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe fiutato dietro le parole del patron Ali Cok l’inserimento per l’attaccante kosovaro della Fiorentina di Commisso, che avrebbe inevitabilmente fatto lievitare la valutazione del centravanti, tra l’altro out per infortunio per altre tre settimane. Per questo il presidente avrebbe chiamato Joe Barone, braccio destro del numero uno viola.