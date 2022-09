Lazio Women, Catini: «Vogliamo fare una grande stagione, il mercato...»

Massimiliano Catini, allenatore della Lazio Women, ha fatto il punto in vista dell’esordio in campionato contro la Ternana

Intervenuto a Lazio Style Radio, Massimiliano Catini ha parlato così dell’inizio di stagione:

SERIE B – «La Serie B di quest’anno è un’ A2 a tutti gli effetti. Ci auguriamo e faremo di tutto affinché sia una grande stagione. Sarà un campionato di grande spessore con grandi società, tra cui la nostra che proveremo a rendere protagonista».

TERNANA – «Non vediamo l’ora di iniziare. Domani contro la Ternana scenderanno in campo due formazioni non ancora al massimo e fortemente rinnovate rispetto allo scorso anno. Loro hanno investito molto con l’innesto di tante giocatrici d’esperienza insieme a giocatrici più giovani. Inoltre, al comando c’è un allenatore esperto».

ENTUSIASMO – «Domani sarà l’antipasto del campionato. Si riparte portando con noi l’entusiasmo dello scorso anno, nonostante la retrocessione. La Lazio c’è e merita un palcoscenico più importante».

PERCORSO – «La strada intrapresa lo scorso anno è quella giusta, al di là del risultato finale che non ci rende soddisfatti. La Società ci ha permesso di proseguire questo cammino e ciò significa che crede in noi, in tutti noi considerando che è stato confermato tutto lo staff».

SQUADRE MIGLIORI – «Lazio, Napoli, Verona, Chievo, Brescia che affronteremo la prossima settimana sono le squadre più interessanti. I lombardi hanno un gruppo consolidato al quale sono state aggiunte calciatrici d’esperienza. Ci sono poi altre squadre molto interessanti, sarà un campionato affascinante».

MERCATO – «Eriksen ruba un po’ l’occhio considerando il suo cognome, sarà una delle protagoniste di queste campionato. La Società è stata molto brava ad assecondare le richieste dell’allenatore in vista di un progetto funzionale. Ringrazio Monica Caprini; sono arrivate dodici giocatrici nuove con alcuni ritorni e conferme. Il nostro è stato un mercato intelligente, è arrivata ad esempio il capitano della nazionale greca e pedine che hanno giocato già in grandi club. C’è tanto entusiasmo e molto da lavorare. Andiamo avanti passo dopo passo».

VISENTIN – «Confermare Visentin è stato molto importante. Noemi si era meritata la permanenza in Serie A, ma la sua volontà è stata quella di rimettersi in gioco per giocare la Serie A con la Lazio. È molto legata a questa maglia e noi siamo molto felici di ciò».

AMBIENTAMENTO – «Alcune nuove arrivate avevano già disputato il nostro campionato, è importante poi avere in rosa calciatrici che conoscono l’ambiente come Castiello o Proietti che possono aiutare l’inserimento delle nuove».

CAPITANO – «Castiello rimarrà il capitano che insieme a Visentin e Pezzotti sono le senatrici del gruppo. L’idea tattica è ripartire da dove abbiamo finito, cambieremo sicuramente qualcosa. Gli acquisti sono stati compiuti in maniera oculata permettendoci anche di essere elastici a livello di schema».