Lazio Women-Tavagnacco, le parole di Catini nel pre-partita

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Tavagnacco

«Non è una gara da sottovalutare, così facendo vanificheremmo quanto fatto di buono a Brescia. Serve l’approccio giusto, non possiamo più permetterci passi falsi. Le ragazze hanno capito quali sono le difficoltà di questo campionato. Essere in grado di ribaltare il risultato è dimostrazione di personalità ma al tempo stesso dobbiamo migliorare l’approccio gara. Ancora nulla è deciso, ogni partita verrà affondata come una finale. Finalmente ritroviamo il nostro pubblico, non possiamo fermarci, vogliamo andare fino in fondo dritti alla meta».