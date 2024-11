Cataldi Fiorentina, Liverani: «Ha trovato una squadra che esalta le sue caratteristiche»

Fiorentina Cataldi, le parole di Fabrizio Liverani sul trasferimento del centrocampista ex Lazio nella squadra di Palladino

Fabrizio Liverani, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della Fiorentina, compreso anche l’ex Lazio Danilo Cataldi: di seguito le sue parole.

«Ha trovato la squadra che esalta le sue caratteristiche ha bisogno di essere là dove è considerato importante. La storia per lui alla Lazio era conclusa per vari motivi: non c’erano più le condizioni ed è stato giusto voltare pagina».