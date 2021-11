Cataldi si è preso la Lazio: il centrocampista è ormai un punto di riferimento

Cataldi è stato completamente rigenerato dalla cura Sarri: il centrocampista ha scavalcato Lucas Leiva ed è diventato centrale nel progetto

Danilo Cataldi vuole riprendere subito il discorso con la sua Lazio. Rientrato per primo dagli impegni con le Nazionali e già presente ieri a Formello, il centrocampista è carico in vista della gara contro la Juventus, come riporta il Corriere dello Sport. L’evoluzione di Cataldi è stata importantissima: dietro ad Escalante nelle gerarchie della precedente gestione tecnica, con Sarri ha addirittura scavalcato Lucas Leiva ed è diventato indispensabile.

Sarri lo ha studiato in ritiro e lo ha trasformato da mezzala in regista. Adesso è il punto di riferimento tra Milinkovic e Luis Alberto. In stagione ha già collezionato 14 presenze con 615 minuti giocati. Danilo si è finalmente preso la sua Lazio.