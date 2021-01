Cataldi, niente Atalanta: fuori dai convocati

Un infortunio che lo ha tenuto fuori un intero mese, poi l’esclusione anche in coppa Italia nonostante la squalifica di Lucas Leiva. Qualche problema fisico di troppo sta tormentando Danilo Cataldi, che da ormai un mese vorrebbe aiutare la squadra ma senza successo. Il numero 32, come Caicedo, non si era allenato nella giornata di ieri e non è presente nell’elenco dei convocati per la sfida contro l’Atalanta in programma quest’oggi alle ore 15. Il primo cambio a Leiva sarà ancora una volta Gonzalo Escalante, che tornerà ad accomodarsi in panchina al Gewiss Stadium dopo aver giocato dal primo minuto mercoledì pomeriggio.