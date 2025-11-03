Cataldi su Cagliari Lazio: «Abbiamo avuto una buona reazione. Ora conterà molto questa cosa» - Lazio News 24

Cataldi si esprime così nel pregara di Cagliari Lazio. Ecco le ultime novità dal campo

In vista della sfida di Serie A tra Cagliari Lazio, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha voluto condividere le sue impressioni nel pre partita. La partita, attesa con grande interesse dai tifosi, rappresenta un momento importante per la squadra di Maurizio Sarri, che punta a consolidare il proprio percorso in campionato dopo le ultime prestazioni. Cataldi, intervistato dai microfoni di DAZN, ha analizzato il momento della squadra, sottolineando sia i punti di forza che le aree da migliorare.

Il centrocampista ha commentato: «Non so se è cambiato qualcosa dopo il derby. E’ una buona Lazio nelle prestazioni, ci manca qualcosa in più anche partendo da davanti. Speriamo di riuscire a fare una buona partita». Con queste parole, Cataldi mette in luce la determinazione dei biancocelesti nel voler affrontare il Cagliari con concentrazione e voglia di migliorare, cercando di ottenere i tre punti preziosi.

Il match tra Cagliari Lazio sarà importante anche per la classifica, con entrambe le squadre desiderose di punti per rafforzare le proprie posizioni. La Lazio, reduce da alcune gare positive ma con qualche problema realizzativo, vuole sfruttare l’occasione per ritrovare continuità, soprattutto in zona offensiva. Cataldi ha evidenziato proprio questo aspetto: la squadra sta lavorando per trasformare le buone prestazioni in risultati concreti, e la partita contro il Cagliari rappresenta un banco di prova significativo.

Oltre al piano tecnico, le parole di Cataldi trasmettono anche un messaggio di fiducia e compattezza della squadra. Il centrocampista invita i compagni a rimanere concentrati e a dare il massimo sin dai primi minuti: «Speriamo di riuscire a fare una buona partita». Questo approccio è fondamentale per affrontare una squadra come il Cagliari, che in casa sa creare difficoltà agli avversari.

Il confronto tra Cagliari Lazio si preannuncia dunque intenso, con la Lazio chiamata a confermare le proprie qualità e a mostrare concretezza sotto porta. Cataldi, con la sua esperienza, rappresenta un punto di riferimento a centrocampo, pronto a guidare i compagni e a contribuire sia in fase difensiva che offensiva.

In sintesi, il centrocampista biancoceleste ha trasmesso ottimismo e responsabilità, sottolineando come la squadra sia pronta a dare il massimo nella sfida contro il Cagliari. La partita di oggi sarà quindi cruciale per misurare i progressi della Lazio e per confermare le ambizioni stagionali del club, con Cataldi e compagni determinati a ottenere un risultato positivo nella delicata trasferta sarda.

