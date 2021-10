Cataldi si riprende la Lazio: il giocatore ha convinto Sarri

La Lazio scopre un nuovo Cataldi. Sotto la guida di Sarri, il giocatore si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista

Se il cambio modulo ha messo in difficoltà la Lazio, Danilo Cataldi ne sta beneficiando. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, dopo stagioni poco esaltanti sotto la guida Inzaghi, si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista, conquistando di volta in volta mister Sarri.

Sono 229 i minuti messi nelle gambe in questo campionato: il centrocampista ha sorpassato Escalante nelle gerarchie, adesso punta a far rifiatare Leiva senza farlo rimpiangere. Che sia Cataldi l’arma in più di Mau?