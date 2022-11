Cataldi, ora Danilo è una certezza. E sul rinnovo...

Con Luis Alberto e Milinkovic sempre più bilico, l’intoccabile nel centrocampo della Lazio è Danilo Cataldi

In casa Lazio a finire sotto osservazione, in particolar modo quando si parla di mercato e di futuro, è senza dubbio il centrocampo. E, viste le situazioni di Luis Alberto e Milinkovic, l’unica certezza a oggi sembra esser Cataldi.

E, come sottolineato dal Corriere dello Sport, si starebbe lavorando per il rinnovo del contratto. La settimana prossima il suo procuratore Riso dovrebbe sbarcare a Roma per entrare nel vivo della trattativa. Probabile un prolungamento di cinque anni con ritocco dell’ingaggio. Le prestazioni di Danilo in questa stagione non possono certo passare inosservate.