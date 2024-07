Cataldi Lazio, l’agente SMENTISCE le voci di un ADDIO, ma la SOCIETÁ la pensa diversamente

Cataldi è ad un bivio con la Lazio: per la squadra è uno dei leader del gruppo, ma per la società può partire: le parole dell’agente

In casa Lazio tiene sempre banco la questione di Danilo Cataldi, ormai ad un bivio decisivo: se da una parte per i compagni è uno dei leader della squadra, al punto di offrirgli il ruolo da capitano, andato poi a Zaccagni, per la società è un esubero, al punto che è stato offerto a Cagliari e Torino.

In mezzo a questo c’è l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, che oggi ha parlato a La Repubblica e detto chiaramente che il suo assistito: «Non è mai stato messo sul mercato». Nonostante le parole dell’agente e la volontà del calciatore di giocare per la squadra per cui ha sempre fatto il tifo, per la società – di fronte alla giusta offerta – Cataldi può partire.