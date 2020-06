Lazio, Cataldi il jolly che può fare la differenza

Danilo Cataldi sarà il jolly di mister Inzaghi: toccherà a lui infatti alternarsi con Lucas Leiva in cabina di regia

Servirà tanta determinazione e concentrazione per arrivare a raggiungere l’obiettivo che la Lazio si è prefissata. Tra poco ripartirà il campionato e dopo quasi quattro mesi di stop sarà tutta un’altra storia. Si giocherà ogni tre giorni e lo stress sarà al massimo. Per questo mister Inzaghi dovrà affidarsi ai suoi migliori ma anche alle seconde linee che fino ad ora hanno fatto benissimo quando chiamati in causa.

Come riporta il Corriere dello Sport adesso è arrivato il momento di Danilo Cataldi, questa sarà la sua chance per giocare con continuità questo finale di stagione. Sarà lui infatti a dirigere la cabina di regia per far rifiatare Lucas Leiva.