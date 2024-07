Cataldi Lazio, INTRIGO fascia di capitano! Investitura dei compagni ma il club FRENA: ecco cosa FILTRA

Cataldi-Lazio, intrigo fascia di capitano: arriva l’investitura dei compagni ma la società frena e pensa a Zaccagni. I dettagli

Bisogna scegliere chi raccoglierà l’eredità da capitano di Immobile e Luis Alberto in casa Lazio, Cataldi è romano e ha la maggior anzianità. Sogna quella “C” di stoffa, se la sente tatuata, con o senza la titolarità. Ha parlato con Baroni, che lo ha allenato e voluto a Benevento, conosce la sua stima. Nella prima uscita contro l’Auronzo, Danilo è entrato in campo al posto di Rovella (ieri già col gruppo per la sgambata, sospiro di sollievo dopo la botta alla caviglia) perché il tecnico vuole testare chi conosce meno, in questa prima fase di preparazione tattica.

Il regista, appena subentrato, ha ricevuto la fascia dalle mani di Marusic, che si è espresso così a fine gara: «Da quando se n’è andato Ciro, Dani è il nostro capitano. Non ha giocato dal 1′ e ho presa io la fascia, ma spetta a lui per la squadra». Immediata e non casuale la replica serrata della società, che mesi fa aveva offerto al Torino l’ex Primavera e ha subito tenuto a precisare come non ci sia una decisione definitiva né l’ufficialità. Baroni stesso vuole rifletterci un po’ prima di dare un responso allo spogliatoio. E vuole anche confrontarsi con il club, che aveva pensato a Zaccagni capitano, dopo il gol simbolo dell’Italia all’Europeo. Mattia però è molto amico di Cataldi e, per lui, sarebbe disposto a togliersi quel grado. Lo riporta Il Messaggero.