Cataldi chiarisce: «Poco impegno in allenamento da parte mia? Ora vi spiego come stanno le cose»

Cataldi non si impegna abbastanza in allenamento? Ci ha pensato lo stesso centrocampista della Lazio a rispondere, ecco il suo pensiero

In una lunga intervista rilasciata a Radiosei il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, ha detto la sua circa i rumors della sua presunta mancanza di impegno in allenamento.

POCO IMPEGNO IN ALLENAMENTO – «Per quanto riguarda l’allenamento, ne ho parlato anche con lui, sono sicuro di poter dire che non esista questo problema. Anche il mister mi ha confermato che il suo riferimento era solo alle partite, a quelle che ho giocato. Ci tengo a sottolinearlo perché è un aspetto che riguarda la mia etica. Magari in quelle cinque, sei gare che ho giocato all’inizio certamente non sono stato brillante come nella scorsa stagione. I risultati non positivi hanno fatto il resto, ci sta provare a cambiare qualcosa. Nell’ultimo mese, Rotterdam a parte, la Lazio è cresciuta per atteggiamento e rendimento anche se non ero in campo. Io sono onesto. Così i risultati arriveranno».

