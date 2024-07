Cataldi Lazio, MURO contro MURO con Lotito! Volontà CHIARA, può succedere QUESTA cosa

Cataldi-Lazio, muro contro muro con Lotito e Fabiani: la società vuole cederlo, lui vuole rimanere a Formello. Situazione delicata

Come riferito dal Corriere dello Sport, continua lo stallo nel calciomercato Lazio per quanto riguarda la situazione relativa al futuro di Danilo Cataldi. In questi giorni non c’è stato alcun confronto con Fabiani e Lotito sulla questione fascia di capitano (passata a Zaccagni) ma le volontà delle parti sono diametralmente opposte.

La società biancoceleste vuole cedere il centrocampista ed è pronta ad ascoltare offerte che al momento non sono pervenute, Cataldi vorrebbe rimanere a Formello. Prossimi 30 giorni decisivi.