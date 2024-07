Cataldi Lazio, il caso non RIENTRA! La DECISIONE di Danilo fa TREMARE Lotito. Cosa può SUCCEDERE

Cataldi-Lazio, il centrocampista è pronto a chiedere un confronto sulla questione fascia di capitano: il club vuole cederlo

Come riporta Il Messaggero, non accenna a rientrare nel calciomercato Lazio il caso legato a Danilo Cataldi dopo la decisione ufficiale di Baroni di consegnare la fascia di capitano a Mattia Zaccagni e non al centrocampista romano nonostante le pressioni dello spogliatoio e dei grandi ex del mondo biancoceleste (da ultimo Radu).

Cataldi è pronto a chiedere un confronto alla società sul tema: il futuro resta clamorosamente in bilico con Lotito e Fabiani che hanno offerto il classe ’94 a Torino e Cagliari. Prossime settimane decisive.