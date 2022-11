Danilo Cataldi ha parlato nel pre partita di Roma-Lazio: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

COSA SERVE – «Serve tutto, in una partita così occorre mettere in campo tattica, tecnica, emozioni, cattiveria. Non è necessario neppure parlare di questa partita, si prepara da se. Chi vive il quotidiano di questa città sa cosa voglia dire questa partita».

ASSENZE – «Dovremo mettere qualcosa in più, non abbiamo l’alibi delle assenze nonostante manchino due elementi fondamentali. Dobbiamo trarre dalle assenze la forza per mettere qualcosa in più, è la partita perfetta per farlo».

CAPITANO – «La fascia al braccio è una responsabilità importante, sono contento e onorato di farlo in una gara simile, cercherò di fare del mio meglio per trasmettere qualcosa in più e cosa voglia dire questa partita per noi».

Le parole di Cataldi a DAZN:

PAROLE – «Ne ho giocati tanti con il Settore Giovanile e adesso ce n’è un altro. E’ sempre un’emozione speciale. Mi spiace che solo per Roma a volte si capisce quanto è importante questa partita, vorrei che lo capisse tutta Italia. Capitano= Entro con lo spirito di sempre, oggi sono il capitano perché mancano due giocatori importanti ma dobbiamo interpretare la partita nel migliore dei modi a prescindere da chi è il capitano. Questa maglia per me è tutto».