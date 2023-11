Cataldi a LSC: «Peccato perchè per come è andata meritavamo qualcosa di più, la Roma non ci ha creato grandi guai»

Cataldi, il calciatore al termine della partita contro la Roma commenta il match rilasciando queste parole a LSC

PAROLE – Lascia un punto, meritavamo qualcosa in più è stata una partita molto tattica. Purtroppo è andata così, non ci hanno dato grossi problemi, l’unica frazione del primo quarto d’ora del primo tempo in cui eravamo troppo frenetici e abbiamo perso qualche pallone di troppo, si sono avvicinati all’area senza creare grossi problemi. L’unico rammarico è cercare di far girare un po’ il pallone e farli abbassare, cercando l’imbucata più avanti. Il primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, non le abbiamo sfruttate, nel secondo è stato più chiuso, se non si riesce a trovar l’imbucata giusta tra le due è meglio non perdere. Mia esperienza? Io cerco sempre di aiutare i miei compagnie nel fargli capire il significato di questa partita che ha un sapore diverso, cerco di fargli capire che non è una partita come le altre. L’atteggiamento è quello giusto. Ho cercato di aiutare la squadra, far girare il pallone, sapevamo che avessero Lukaku, è difficile quando prende posizione e ho cercato di fare schermo, penso di esserci riuscito bene. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, non siamo stati fortunati”