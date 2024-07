Castrovilli Lazio, duttilità e creatività al servizio di Baroni: il suo RUOLO. Tutto sul nuovo centrocampista biancoceleste

La Lazio ha chiuso per l’arrivo dell’ex Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il centrocampista era svincolato dopo l’esperienza con la maglia della viola e ha deciso di accettare la proposta biancoceleste.

Al di là dei tanti infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera, Castrovilli può davvero diventare una pedina fondamentale per Baroni. Il suo estro e la sua duttilità gli permette di giocare sia come trequartista nel 4-2-3-1 e sia come mezzala nel 4-3-3.