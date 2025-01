Castrovilli Lazio, Fabiani chiarisce la posizione del centrocampista! Permanenza o addio: la situazione

Castrovilli Lazio, Fabiani chiarisce la posizione del centrocampista biancoceleste. Ecco cosa ha detto sull’ex Fiorentina

Ai microfoni di LSC, Angelo Fabiani ha parlato del possibile futuro del biancoceleste Gaetano Castrovilli, su cui circolano molte voci per il calciomercato Lazio.

CASTROVILLI – Castrovilli non è una scommessa persa. L’intervento al crociato non gli ha destato preoccupazione. È un ragazzo che chiede più spazio, fin qui ne ha trovato poco. È un professionista, se vuole trovare più spazio e cambiare squadra prenderemo in considerazione una sua eventuale partenza. Possiamo anche aver fatto degli errori come società e a livello di scelte, ma i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo completato quel ciclo di rinnovamento. Siamo al 50%, c’è ancora molto da lavorare. Nel prossimo futuro, con un pizzico di fortuna, andremo a individuare quei calciatori funzionali per il fabbisogno della Lazio per conseguire risultati sempre più importanti. In questo girone d’andata non mi sono mai esaltato, sono una persona equilibrata. Vivo le vittorie come le sconfitte, anche se quando vinco riposo meglio.

