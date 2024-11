Castrovilli Lazio, ecco quando dovrebbe avvenire il ritorno a Formello: le condizioni del giocatore

Castrovilli Lazio, ieri è trascorsa una settimana esatta dall’operazione del giocatore. Ecco le ultime novità

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri è trascorsa una settimana esatta dall’operazione di Castrovilli. Ne sarà necessaria un’altra per completare la riabilitazione post-intervento. Il rientro a Formello dovrebbe avvenire intorno al 25 novembre. Dopodiché, seguirà la fase di riatletizzazione. Il ritorno in campo del biancoceleste è ipotizzabile nei primi dieci giorni di dicembre.

Castrovilli ha superato due interventi, ora conta di rialzarsi e riuscire a rispettare l’impegno preso con la Lazio. La società e Baroni lo aspettano.