Castrovilli Lazio, cessione vicina? Per Nicolò Schira ci sono 4 squadre sul centrocampista

Gaetano Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio a gennaio: il centrocampista è finito ai margini del progetto di Marco Baroni e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta decisiva per convincere la dirigenza.

Several clubs have asked info for Gaetano #Castrovilli, who is not in #Lazio’s Plans and is ready to leave: #Empoli, #Monza, #Venezia and #Verona are interested in the midfielder. #transfers