Castrovilli Lazio, INCREDIBILE retroscena: la RIVELAZIONE di Fabiani è da non CREDERE

Castrovilli-Lazio, incredibile retroscena sull’arrivo in biancoceleste: la rivelazione di Angelo Fabiani è da non credere

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato così dell’arrivo di Castrovilli nell’attuale calciomercato Lazio:

CASTROVILLI – «Giocatore straordinario, ha avuto problematiche con due interventi. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e certificato la stabilità del ginocchio. La preparazione che sta ultimando fa si che Castrovilli abbia qualche deficit. Stiamo facendo un tipo di percorso per preservare l’atleta. Ha fatto un lavoro incredibile sull’arto operato che è diventato più grande dell’altro. Castrovili e il suo procuratore Lucci, che ringrazio molto, hanno chiesto un anno di contratto per mettersi in discussione. Il ragazzo ha detto secondo, terzo e quarto ve li firmo in bianco».

LE PAROLE DI FABIANI A LAZIO STYLE CHANNEL