Castrovilli Lazio, due strade per l’addio. Cessione o un’altra opzione per il centrocampista: i dettagli

Castrovilli Lazio, il centrocampista sembra essere ormai fuori da tutti i piani. Due strade per il suo addio: le ultime di mercato

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Gaetano Castrovilli resta in uscita dal calciomercato Lazio. Il centrocampista non rientra più nei piani e potrebbe essere ceduto per sbloccare l’indice di liquidità.

Sulle sue tracce ci sarebbero Verona e Venezia, senza però scartare l’ipotesi di una risoluzione con il club biancoceleste. In quel caso servirebbe però il consenso da parte del giocatore, che ancora non sarebbe arrivato.