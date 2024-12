Castrovilli, addio alla Lazio? Riflessioni all’interno del club

Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio già adesso. Spunta un’ipotesi per il futuro del centrocampista ex Fiorentina

La storia di Gaetano Castrovilli con la Lazio sembrerebbe vicina al capolinea. Nell’edizione odierna de Il Messaggero si parla di riflessioni che il club biancoceleste avrebbe iniziato a fare sul futuro del calciatore. In Serie A fino ad ora non è stato in grado di lasciare il segno e per fare posto in lista potrebbe essere lui l’elemento da sacrificare a gennaio. L’ex Fiorentina potrebbe sembrare così una scommessa persa.