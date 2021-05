Castori: «Con Lotito totale sintonia. Se mi chiamasse alla Lazio...»

Il tecnico della neopromossa Salernitana, Fabrizio Castori, ha rilasciato un’intervista per Il Corriere dello Sport

La promozione in Serie A il coronamento di una stagione unica, la Salernitana ancora gioisce e si proietta al prossimo campionato, con Fabrizio Castori in panchina. Il tecnico del club campano ha rilasciato un’intervista per Il Corriere dello Sport, toccando vari temi.

Queste le sue parole: «Sono arrivato e ho trovato una società organizzata e strutturata, anche nei confronti dell’emergenza Covid. E un presidente con le idee chiare, la promozione. Mi rivedo nel Cholo Simeone, bado al sodo, altrimenti dovrei andare in crisi di fronte alle contestazioni. Quando Lotito mi ha chiamato l’ho avvertito che non mi avrebbero accolto con i fiori in mano. A lui interessava ancor meno, per questo siamo in sintonia. Alla Lazio se non dovesse confermare Inzaghi? Eh, eh…».