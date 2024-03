Castellanos: «Juve? Dobbiamo fare il nostro gioco. Tudor ci chiede questa cosa». Le parole dell’attaccante della Lazio

Valentin Castellanos ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lazio. Queste le parole dell’attaccante argentino, riportate nel match program disponibile su sslazio.it:

Qual è il primo bilancio del lavoro di Tudor e del suo staff?

«Nell’ultima settimana abbiamo lavorato bene su ogni aspetto, il mister punta molto sull’intensità e questo è importante per tutto la squadra».

Inizia un periodo decisivo per la Lazio, tra campionato e Coppa Italia: come si affronta un ciclo di partite così difficili?

«Ci aspettano tante partite complicate, a partire dalle prossime due contro la Juventus: conosciamo il valore dei bianconeri, dovremo pensare a fare il nostro gioco per cercare di vincere».

Affrontare due volte in pochi giorni la Juventus rende questa sfida ancora più insidiosa?

«Sicuramente si, però abbiamo preparato bene questa partita. Sappiamo quanto siano importanti i tre punti per noi e per i nostri tifosi».

Quanta fiducia ti lascia per il finale di stagione la doppietta di Frosinone?

«l due gol nell’ultimo turno di campionato sono stati fondamentali per me e per la squadra. Segnare con questa maglia aiuta sempre, ancora di più dare una mano alla Lazio in ogni minuto che gioco».

Un campionato come la Serie A può regalarti anche la Nazionale argentina, dove la concorrenza davanti è sempre alta?

«Mi può aiutare tanto, fare gol contro le difese italiane non è mai facile. La Selección è campione del mondo in carica e ha una rosa piena di campioni.

Entrare a farne parte è difficile, può accadere solo lavorando ogni giorno al massimo».