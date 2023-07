Castellanos si racconta: «Il mio soprannome Taty? Vi racconto come nasce»

Castellanos, il nuovo vice Immobile si racconta soffermandosi in modo particolare sulla nascita del suo soprannome

Il nuovo attaccante della Lazio ai microfoni di Mundo Deportivo si racconta, e rilascia alcune parole riguardo il suo soprannome visto che viene chiamato Taty

MI CHIAMO TATY – Perché il soprannome Taty? Tutto è nato quand’ero piccolino e non avevo ancora imparato a parlare, dicevo giusto le prime parole. Mia mamma e mio papà avevano un passeggino con cui uscivamo che non funzionava molto bene. Faceva un rumore che mi suonava come taty, taty. Mi divertivo a far muovere sempre il passeggino e ripetevo ciò che sentivo per tutta casa. Quindi la mia prima parola fu ‘Taty’, da quel momento tutti iniziarono a chiamarmi così. Avevo anche una vicina che casualmente si chiamava Tatiana, quindi tutto ha fatto sì che mi chiamassero Taty