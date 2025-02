Castellanos sfata il tabù Olimpico: il Taty finalmente torna al gol anche in casa. Da quanto non accadeva

Castellanos sfata il tabù Olimpico contro il Monza: gol del Taty che torna a segnare finalmente anche tra le mura amiche

Anche il Taty Castellanos ha un motivo in più per festeggiare dopo il 5-1 in Lazio Monza, che ha riportato la squadra biancoceleste a vincere in Serie A dopo più di due mesi dall’ultima volta.

L’argentino torna finalmente a segnare tra le mura amiche dell’Olimpico, cosa che in campionato non accadeva addirittura dallo scorso 16 settembre contro il Verona.