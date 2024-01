Castellanos, il retroscena: ha promesso una cosa a Sarri e tutta la Lazio. Si inizia da oggi

Castellanos fa una promessa a mister Sarri e alla sua Lazio: l’attaccante argentino vuole iniziare a mantenerla già da oggi

Contro il Napoli è pronto a fare il suo ritorno in campo il Taty Castellanos, che guiderà l’attacco della Lazio per la prima volta dopo aver recuperato dalla lesione che lo ha colpito nelle ultime settimane.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’argentino vuole ora dimostrare di meritarsi il posto da titolare al centro dell’attacco biancoceleste. Nelle ultime cinque annate solo una volta gli è capitato di non andare in doppia cifra e ora vuole aumentare sensibilmente il suo score, che conta due reti in 17 apparizioni in massima serie. Una promessa per tutto l’ambiente.