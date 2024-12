Castellanos a Dazn: «Oggi era difficile, ma abbiamo vinto. Esultanza? Ecco per chi era»

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn della vittoria della sua squadra contro il Lecce

PAROLE – «L’esultanza è per il figlio del presidente, perché oggi è il compleanno. Sono un giocatore che lavora sempre per la squadra e che deve migliorare giorno per giorno. Un giocatore non gioca da solo ma c’è sempre la squadra prima di tutto. Oggi era una partita molto difficile, ma abbiamo vinto. Dopo l’Inter la squadra era giù di morale, ma l’importante è essere tutti uniti anche insieme ai tifosi. Abbiamo lavorato bene in settimana e oggi abbiamo vinto».