Castellanos Lazio, il Taty vuole interrompere la maledizione campionato: dopo il gol in Europa deve sfatare quei due tabù

Castellanos Lazio, il Taty cerca un gol con la Fiorentina per interrompere quella maledizione in campionato: vuole ripetersi anche in Serie A

A guidare l’attacco della Lazio nel match di questa sera contro la Fiorentina ci sarà il solito Taty Castellanos, ringalluzzito dal gol ritrovato in Europa League contro la Real Sociedad e ora in cerca di conferme in campionato.

In Serie A non segna dallo scorso 21 dicembre contro il Lecce ma, più in generale, non trova la via della rete in casa addirittura dallo scorso 16 settembre contro il Verona. Tabù da dover sfatare già questa sera.