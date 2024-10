Castellanos Lazio, punta il gol internazionale in Europa League: Baroni spera di centrare QUESTO record - Lazio News 24

Castellanos Lazio, punta il gol internazionale in Europa League: Baroni spera di centrare QUESTO record. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, Taty e Dia faranno staffetta in partenza e in corsa contro tra Europa League e campionato. Ad Amburgo aveva giocato Dia causa stop di Castellanos. All’Olimpico giocherà Taty perché Dia non s’è mai riposato.

Baroni lancia l’argentino e spera di centrare due record in uno: non ha mai segnato in Europa con la Lazio e la Lazio non bissa il successo iniziale in Europa da 7 anni (era il 2017-18, doppio colpo contro Vitesse e Zulte Waregem).