Castellanos a LSC: «Siamo strafelici per la vittoria che era importante dopo l’amarezza avuta in coppa»

Castellanos, l’argentino rilascia ai microfoni del canale del club alcune considerazioni a caldo dopo la vittoria con il Genoa

Intervenuto ai microfoni di LSC alla fine della partita vinta dalla Lazio con il Genoa, Castellanos protagonista assoluto del match di Marassi, si espone cosi sulla sfida vinta

PAROLE – Siamo contenti, abbiamo fatto una partita bella, non era facile dopo quello che è successo in coppa. Sono contento per aver fatto l’esultanza di Emanuele, è un momento bello per lui e la famiglia. La linguaccia la possiamo implentare nell’esultanza. Dia è un calciatore straordinario, insieme possiamo giocare sempre bene in attacco e in difesa, ci completiamo. Sta lavorando tanto. Il gol? Era una palla difficile perché era alta e quindi ho fatto quel movimento ed è entrata. L’importante era che la squadra vincesse per rimanere il più in alto possibile in classifica