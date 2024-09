Castellanos Lazio, oggi ATTESO a Formello: la STRATEGIA di Baroni in vista del match europeo contro il Dinamo Kiev. Le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per il match di Europa League della Lazio partirà anche Castellanos e oggi sarà in gruppo a Formello per la rifinitura. Gli esami svolti ieri consentono la convocazione per l’impegno europeo, Baroni deciderà se schierarlo o meno. Per quanto riguarda le condizioni di Dia, la distorsione alla caviglia riportata a Firenze non sembra preoccupare.

In attesa della conferenza stampa di presentazione, Baroni riflette su un possibile turnover. Deve scegliere il centravanti, domenica ha puntato su Noslin confermando Dia. Dopo la Dinamo Kiev ci sarà il Torino per questo sarebbe consigliabile risparmiare Castellanos.