Esordio Castellanos Argentina, RECORD per l'attaccante della Lazio. Come lui solo MESSI e Icardi...

E’ stata la notte dell’esordio di Castellanos con l’Argentina. La sua Nazionale ha sconfitto per 3-0 il Cile e l’attaccante della Lazio è subentrato nei minuti finali. Come riporta il quotidiano Clarin, l’ex Girona firma un record che appartiene a una cerchia ristretta di giocatori. In totale sono 11 e tra questi ci sono anche Leo Messi e Mauro Icardi. Da oggi, si aggiunge pure il Taty.

In particolare, Castellanos diventa uno dei pochi calciatori ad esordire con l’Albiceleste senza aver mai disputato una partita nella massima serie argentina. Tra gli 11, oltre Messi, ci sono gli ex Serie A Perotti, Icardi, Campagnaro e Carboni, ma anche Alberto Costa, Di Santo, Gazzaniga, Dibu Martinez, Buendía e Garnacho.