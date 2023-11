Castellanos, parte la rimonta su Immobile: l’obiettivo è chiaro

Valentin Castellanos non ha nessuna intenzione di mollare il posto da titolare a Ciro Immobile: il Taty pianifica la rimonta

Come riportato dal Corriere dello Sport, Valentin Castellanos pianifica la rimonta su Ciro Immobile.

L’attaccante argentino della Lazio, deluso sia dal mancato esordio nel derby sia dalla mancata convocazione di Scaloni (dopo essere stato inserito nei pre-convocati), vuole trasformare il momento in rabbia per riprendersi il posto da titolare. A partire dalla trasferta di Salerno. L’egemonia di Immobile non è più indiscutibile.