Castellanos-Dia Lazio, in gol contro Milan e Verona: il SOGNO comune di entrambi gli attaccanti. Tutti i dettagli

Come riporta Il Corriere dello Sport, il sogno di Dia e di Castellanos è arrivare entrambi in

doppia cifra in questa stagione con la Lazio. E se continuano a dividersi il bottino in gol possono riuscirci. Lo spera il club, ci crede Baroni, lo sognano i tifosi.

Niente più campioni nella squadra, ma prospetti da costruire e ricostruire. La rinascita di Dia (2 gol in due partite da titolare) e l’esplosione di Taty (3 gol in 4 partite) si sono compiuti con il giusto tempismo.